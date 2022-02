David Goffin botst in 1e ronde in Rotterdam op sterke De Minaur

Na zijn snelle uitschakeling op de Australian Open zakte David Goffin voor het eerst sinds lang weer uit de top 50 van de ATP-ranking. In Montpellier kon de Luikenaar met een plek in de 2e ronde wel weer wat plaatsen winnen, maar eenvoudige tegenstanders kan hij in het begin van een toernooi niet meer verwachten.

In Rotterdam kwam Alex De Minaur uit de trommel als zijn eerste tegenstander. De 22-jarige beloftevolle Australiër verloor nog nooit van Goffin en demonstreerde in de eerste set waarom.

De Minaur, al goed voor 5 ATP-titels, stuurde Goffin van het kastje naar de muur. Pas op het einde van de set kon onze landgenoot wat weerwerk bieden op zijn opslag, maar een droge 6-0 viel niet te vermijden.

In de 2e set kon Goffin met wat meer vechtlust gelijke tred houden met de Australiër, maar met te veel ongedwongen fouten en te weinig winners was een zege niet mogelijk.

Goffin, in 2017 nog verliezend finalist in Rotterdam, moet meteen ophoepelen in Nederland. De Minaur mag het in de 2e ronde opnemen tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald.