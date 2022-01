Van Uytvanck begint met kopzorgen in Australië: "Afgelopen dagen niet kunnen trainen zoals ik zou willen"

17:43

17 uur 43. Van Uytvanck: "Hoop dat ik voldoende tennis in de benen heb". Alison Van Uytvanck komt in de eerste ronde uit tegen de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa. Hoe schat onze landgenote haar tegenstander in? "Ik weet dat Greet (Minnen) er al tegen gespeeld heeft in Nottingham. Ik denk dat het een vrij solide speelster is die geen typisch Spaanse spelstijl hanteert." "Ze boekte al drie overwinningen in de kwalificaties. Ik zal me vooral op mezelf moeten focussen. Ik heb wat last van de knie, waardoor ik de laatste dagen niet hebben kunnen trainen zoals ik zou willen. Ik hoop dat ik voldoende klaar ben en voldoende tennis in de benen heb om een goede match te spelen en zo de eerste ronde te overleven", vertelde Van Uytvanck. .