Sander Gillé en Joran Vliegen struikelen opnieuw in 1e ronde van Australian Open

Sander Gillé en Joran Vliegen, 11e reekshoofd in Melbourne, kregen in de 1e ronde de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow tegenover zich. Die mochten pas in laatste instantie deelnemen, nadat de Fransen Benjamin Bonzi en Arthur Rinderknech verstek hadden moeten laten gaan.



Maar Lammons en Withrow bleken toch ietwat verrassend een maatje te groot voor de Belgen, die set 1 verloren in de tiebreak en die scheve situatie niet meer konden rechtzetten in de 2e set: 7-6 en 6-3.



De 31-jarige Gillé en de 28-jarige Vliegen gingen er vorig jaar ook in de eerste ronde uit in Melbourne. Bij hun eerste deelname in 2020 haalde het Davis Cup-duo de tweede ronde.