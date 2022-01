Geen nieuw sprookje voor Emma Raducanu: US Open-laureate strandt in Melbourne in 2e ronde

Na haar triomf op de US Open, waar Emma Raducanu als qualifier het toernooi won, mocht de Britse als 17e reekshoofd beginnen op de Australian Open.



Tegen Danka Kovinic maakte Raducanu in de 2e ronde een prima start, met twee snelle breaks. Maar na een blessurebehandeling voor de Britse, schijnbaar een blaar aan haar rechterhand, won Kovinic 4 van de 5 volgende spelletjes om zo de 1e set op zak te steken.



Raducanu slaagde er wel nog in om set 2 binnen te halen, maar dan had de US Open-winnares opnieuw verzorging nodig aan haar hand. Kovinic liet het allemaal niet aan haar hart komen en mepte haar opponente bij haar 2e matchpunt genadeloos uit het toernooi.