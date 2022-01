Elise Mertens en partner hebben weinig moeite met Kirsten Flipkens in kwartfinales dubbelspel

Voor Elise Mertens is het stilaan een gewoonte dat ze in het dubbelspel de kwartfinales haalt op een grandslamtoernooi. In Australië stootte ze al voor de 9e keer in 12 grandslamtoernooien door tot deze fase.

Voor Kirsten Flipkens was het nog maar de tweede keer dat ze in het dubbelspel zo ver reikte. Na haar uitschakeling in het enkelspel zat ze nog in zak en as, omdat ze vreesde dat het haar afscheid was in Melbourne. Maar in het dubbelspel breide ze nog een mooi verlengstuk aan haar Australische avontuur.

Mertens en Koedermetova lieten er weinig twijfel over bestaan wie de favorieten waren in de match, want in een mum van tijd stonden ze 4-0 voor. Flipkens en haar Spaanse partner Sorribes kwamen toch nog terug in de eerste set. Het was de voorbode voor een iets evenwichtiger tweede set.

Flipkens en Sorribes klampten aan tot op het einde, maar uiteindelijk hadden Mertens en Koedermetova toch voldoende over. In de volgende ronde treffen ze vermoedelijk de eerste reekshoofden Krejcikova en Siniakova. Mertens is de titelverdediger in Australië, al speelde ze een jaar geleden nog met de Taiwanese Hsieh.