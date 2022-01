Elise Mertens en Kirsten Flipkens staan tegenover elkaar in kwartfinales dubbelspel

Elise Mertens vormt in Melbourne een duo met de Russin Veronika Koedermetova. De derde reekshoofden hadden hun handen vol met het Chinese duo Xu Yifan/Yang Zhaoxuan, maar na 1 uur en 58 minuten stond er toch 7-6 (7/5) en 6-4 op het bord.



Dan verging het Kirsten Flipkens (36 jaar) en haar Spaanse partner Sara Sorribes Tormo (25 jaar) een pak vlotter: 6-1, 6-2 in amper een uur tegen de Duitse Andrea Petkovic en de Roemeense Jaqueline Cristian.



Mertens en Koedermetova zijn respectievelijk 4e en 13e van de wereld in het dubbel. Mertens verdedigt haar titel in Melbourne, waar ze vorig jaar met Aryna Sabalenka de beste was. Met de Wit-Russin won ze in 2019 ook al de US Open. Op Wimbledon vorig jaar was Mertens de beste aan de zijde van Hsieh Su-wei uit Taiwan.