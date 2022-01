Danielle Collins stormt over Iga Swiatek naar eerste grandslamfinale op Australian Open

De 28-jarige Collins, nummer 30 van de wereld, staat bekend om haar agressieve stijl. En die rendeert heel goed in Melbourne, waar ze in 2019 tot voor vandaag haar beste grandslamresultaat haalde met een halve finale.



Elise Mertens ondervond de kwaliteiten van Collins in de 1/8e finale: een krachtige opslag en harde slagen, ze is niet voor niets een van dé hardhitters op de WTA Tour.



Dat resulteert vaak in een pak winners (27 vandaag), afgewisseld met de nodige foutenlast. Met 13 directe fouten, evenveel als Swiatek, hield ze dat nu beperkt.



Ze won bijna 80 procent van haar eerste punten, tegenover 60 procent voor de Poolse, ze dwong 10 breakkansen af, waarvan ze er 6 verzilverde (tegenover 2/3 voor Swiatek).



Collins staat dus verdiend in de finale. Ze kwam zowel in set 1 als set 2 4-0 voor. Swiatek spartelde in de eerste set nog tegen tot 6-4, maar in set 2 was het kalf al snel verdronken.



Collins is een laatbloeier - ze werkte eerst haar universitaire studies af - en won pas in 2021 haar eerste WTA-titels: in Palermo en San José. Qua grandslamresultaten waren de coronajaren niet veel soeps voor Collins, die in 2020 wel de kwartfinale haalde op Roland Garros.



In de finale is ze de underdog tegen thuisfavoriet Ashleigh Barty, die als een trein door het toernooi dendert. De nummer 1 staat ook voor het eerst in de finale voor eigen volk. Na Roland Garros 2019 en Wimbledon 2021 wil ze een derde grandslamtitel pakken.



Het staat 3-1 in de onderlinge resultaten, maar Collins won vorig jaar wel de laatste match: 6-3, 6-4 in de 1/8e finales van... de Australian Open.