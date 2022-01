Belgische Sofia Costoulas (16) is op Australian Open halvefinaliste bij juniores: "Speel momenteel heel goed"

Sofia Costoulas is het 8e reekshoofd in Melbourne. In de kwartfinales was onze landgenote een maatje te groot voor de Russin Diana Shnaider (ITF-3).

"Denk nog niet aan trofee, enkel aan volgende match"

Costoulas staat 905e op de WTA-ranking. Ze was in de herfst van vorig jaar 3 maanden out, maar haalde in december wel al weer de finale van het ITF-proftoernooi in Monastir. Dat was haar 2e ITF-finale.



In de partij vandaag kwam ze 6-3, 3-2 voor, maar toen was ze even de controle kwijt. "Het was tegen de nummer 3 van de wereld bij de junioren: zij zal niet opgeven."



"Toen ik in set 2 brak naar 3-2, dacht ik dat het wel 4-2 zou worden. Dat was een foutje. Zij speelde heel goed en ik was een beetje gestresseerd, ik voelde dat ik de match kon winnen." Shnaider brak meteen terug en pakte met nog een break de set. In set 3 vol breaks had Costoulas weer de bovenhand.



Coustoulas sukkelde eind vorig jaar met haar elleboog en droeg nu ook een elleboogverband, "Maar dat is uit voorzorg, om steun te geven en om spieren warm te houden."



Omdat ze 3 maanden niet mocht serveren heeft Coustolas flink aan haar fysiek kunnen werken. Daarna was het zaak om ook weer technisch te trainen op al haar slagen.

Al dat werk leverde op: "In vergelijking met vorig jaar heb ik veel vooruitgang geboekt. Mijn opslag draait ook weer zoals voor de blessure. Ik speel momenteel inderdaad heel goed."



Haar halve finale morgen wordt haar 11e match in 14 dagen. "Dat is inderdaad veel en begint wel wat te wegen. Maar als je wint, dan voel je dat niet zo. Ik wil nog wat voortdoen."



Haar tegenstander in de halve finale, Charlotte Kempenaers-Pocz, heeft een Belgische mama. "Maar ik heb nog nooit tegen haar gespeeld. Ik weet dat ze een heel goede Australische speelster is."

Costoulas wil nog niet aan de trofee denken. "Het is belangrijk om match per match te bekijken."



Door de opeenvolging van de wedstrijden kan ze niet echt van haar prestaties genieten. "Dat klopt. Maar na dit toernooi zal ik wel 3 à 4 dagen rust hebben en kan ik terugblikken. Ik ben momenteel gewoon gelukkig dat ik weer kan tennissen na mijn blessure."