Australian Open: Barty dendert over Pegula naar halve finale

De 25-jarige Barty won in haar carrière tot dusver twee grandslamtoernooien: Roland Garros in 2019 en Wimbledon in 2021. In eigen land pakte ze nog nooit de eindzege. In 2020 haalde ze op de Australian Open de halve finales, vorig jaar sneuvelde ze in de kwartfinales.



Tegen Keys is ze natuurlijk ook de favoriete. De Amerikaanse rekende ook in twee vlotte sets af met de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 4), de winnares van Roland Garros, met 6-3, 6-2.



Voor de 26-jarige Keys, die voor de Australian Open het voorbereidingstoernooi in Adelaide won, wordt het haar tweede halve finale in Melbourne. In 2015 verloor ze in die fase van Serena Williams. Op de US Open haalde Keys in 2017 de finale, haar beste prestatie op een grandslamtoernooi.