Ashleigh Barty zorgt voor Australisch volksfeest met grandslamzege down-under

Barty doet het! Met een heerlijk passingshot maakt ze het af in de tiebreak. Ze pakt voor eigen volk de oppergaai in twee sets na een straffe comeback in set twee: 6-3 en 7-6.

Tiebreak. Beide speelsters maken nu geen fout meer op eigen service. We krijgen een tiebreak. Maakt Barty het af in twee sets of gaan we "all the way" in deze partij?

Barty veegt achterstand weg. Aangevuurd door het thuispubliek ontsnapt Barty nog uit haar benarde situatie. Meer wijfels bij Collins en minder twijfels bij Barty zorgen voor een ommekeer: Barty werkt haar achterstand van twee breaks weg. Daarna behoudt ze netjes haar opslag. 5-5, krijgen we een tweesetter of een driesetter?

Dubbele break voor Collins. Waar het in set één nog zo vlot ging voor Barty, oogt het nu allemaal een pak minder stabiel bij de Australische. Ze wisselt knappe punten af met onnodige fouten. Dankzij twee dubbele fouten op haar opslag staat Barty opnieuw een break toe. Collins balt de vuisten, set twee ligt binnen handbereik.

Collins vecht terug. Met veel grinta en energie gaat Collins voor het eerst in deze partij door de opslag van Barty, nadat ze zelf haar service had behouden: 0-2. Ze lanceert nog een stevige kreet richting tennishemel, kan ze het tij in deze wedstrijd keren?

Barty autoritair naar setwinst. Het publiek joelt, want hun lieveling staat op één set van toernooiwinst. Barty ging bij 3-2 voor het eerst door de opslag van Collins. Een break die ze niet meer afgaf. Bij 5-3 maakte ze het op eigen opslag helemaal af. Barty sloeg iets meer winners, maar toonde zich vooral onklopbaar op eigen opslag, met een winstpercentage van maar liefst 94 procent.

3-2. Voorlopig zijn we nog on serve in de eerste set, maar Barty kwam zonet voor het eerst in de problemen op haar service. Collins dwong het eerste breakpunt van de match af, maar liet de kans onbenut.

Hardhitter Collins heeft een agressieve stijl. Laatbloeier Danielle Collins schakelde op weg naar de finale onder meer Elise Mertens uit. De nummer 27 van de wereld aast op haar eerste grandslamzege. Het staat 3-1 in de onderlinge resultaten tegenover Ashleigh Barty, maar Collins won vorig jaar wel de laatste match: 6-3, 6-4 in de 1/8e finales van... de Australian Open.

