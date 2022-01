Alexander Zverev botst op Shapovalov: ook nu geen 1e grandslamtitel

Nu nummer 1 Novak Djokovic niet meedoet, gold Zverev samen met nummer 2 Daniil Medvedev als een van de topfavorieten. De olympische kampioen won in de herfst ook al voor de 2e keer de Masters.



Maar op een van de 4 grandslamtoernooien wil het voorlopig maar niet lukken. Zverev had nog geen set verloren in Melbourne, maar toen kwam Shapovalov. Tegen het 14e reekshoofd; die nog nooit door de derde ronde geraakt was in Australië, kwam de opgeschoten Duitser nooit in zijn ritme.



Zverev was passief en weinig agressief en onderging het gekende spectaculaire spel van de Canadese linkshandige (35 winners, 37 directe fouten), die er na 2 uur en 21 minuten een eind aan maakte.



"Ik speelde slim", luidde het bij Shapovalov. "De match draaide al vrij snel uit in mijn voordeel, al verloor ik even de controle over de partij. Ik moest knokken om dat weer om te draaien."



Bij de laatste 8 wacht de Spanjaard Rafael Nadal. Die kende de laatste maanden heel wat fysieke problemen (voetblessure, corona), maar lijkt naar zijn beste vorm toe te groeien in de jacht op zijn 21e grandslamtitel. Dat zou een record zijn. Nadal (ATP-5) zette in 3 sets de Fransman Adrian Mannarino (ATP-69) weg: 7-6 (16/14), 6-2, 6-2.