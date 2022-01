"Special K"-duo Kyrgios/Kokkinakis stunt met dubbeltitel in Melbourne

Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis hebben amper visitekaartjes in het dubbelspel, maar in Melbourne paste het plaatje volledig.

Het duo had een wildcard ontvangen van de organisatie en ze hadden in de tweede ronde al een enorme stunt in petto door de eerste reekshoofden te wippen.

Kyrgios, een explosieve cocktail van talent en branie, is ook in eigen land niet altijd even geliefd, maar het woelwater schopte het met Kokkinakis wel tot publiekslieveling deze week.

Na de Barty-Party van enkele uren geleden konden de Australische fans dus weer genieten van een boeiende finale.

Landgenoten Max Purcell en Matthew Ebden konden geen stokje steken voor het moment de gloire van de "Special K's".

Al was de term publieksfavoriet na enkele opstootjes in de finale weer niet helemaal terecht: bij het ontvangen van de trofee was er opvallend veel boegeroep.