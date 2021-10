Xavier Malisse keert na 8 jaar terug met winst: "Ik voel wel wat pijntjes"

Malisse is in het gewone leven de coach van de 24-jarige Harris, die 32e staat op de ATP-ranking en indruk maakte op de US Open. Malisse keerde in eigen land terug voor de fun, maar het duo kan ook nog best wel uit de voeten met een bal en racket.

Een break in het belangrijke 7e spel in set 1 volstond voor setwinst, al was het op het eind nog even spannend. In set 2 bleven de duo's "on serve", dus moest een tiebreak beslissen. Daarin sloegen Malisse en Harris in eerste kloofje en hielden dat ook vol: 7/4.

"Het was plezant, dat was ook de hoofdreden om hier mee te doen", reageerde Malisse na de zege.

"Het voelde goed om weer op het veld te staan, al ben ik wel geschrokken dat we gewonnen hebben. Ik sla bijvoorbeeld veel minder hard op dan vroeger. Maar als je de bal goed plaatst, kom je daar mee weg."

Malisse voelt wel dat zijn lichaam zo'n inspanning niet meer gewoon is. "Ik voel wel wat pijntjes, vooral in mijn rug. Maar dat zal morgen wel beter zijn."