Fritz overleeft 2 matchpunten tegen Zverev en zorgt voor unicum op Indian Wells

Grote sterren als Djokovic, Nadal en Federer hadden na een slopend seizoen hun kat gestuurd naar Indian Wells. Na de uitschakeling van Stefanos Tsitsipas in de kwartfinale was Alexander Zverev dus nog meer de uitgesproken topfavoriet.

Bij 5-2 in de derde set tegen Taylor Fritz mocht de olympische kampioen al luidop dromen van de eindzege. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Fritz werkte bij 5-3 en 5-4 twee matchpunten weg en sloeg Zverev in de tiebreak helemaal met verstomming.

Voor de 23-jarige Amerikaan was het zijn grootste overwinning uit zijn carrière. “Ik ben nog nooit zo ver geraakt op een groot toernooi”, jubelde hij. “Dit is met voorsprong mijn mooiste zege.”

In de halve finales neemt Fritz (ATP 39) het op tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili (ATP 36), die Tsitsipas uitschakelde. In de andere halve finale ontmoet de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 28) de Brit Cameron Norrie (ATP 26).

Zo staat voor het eerst geen enkele speler uit de top 25 in de halve finales van een Masters 1.000-toernooi.

Zverev, de nummer 4 van de wereld, besefte dan ook maar al te goed dat hij een enorme kans had laten liggen. “Het doet pijn, want na de nederlaag van Tsitsipas was ik de uitgesproken favoriet”, zei de Duitser. “Maar mijn tennis was niet goed genoeg.”