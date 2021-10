Cameron Norrie schrijft Britse tennisgeschiedenis in Indian Wells

Norrie (ATP-26) speelde zijn 6e finale van het jaar - even goed als nummer 1 Novak Djokovic. Hij kon evenwel maar een keer zegevieren, in Los Cabos. Tot vandaag.

Al zag het er lange tijd niet goed uit. De 29-jarige Basilasjvili (ATP-36) mepte erop los en kon een vroege break ongedaan maken. In zijn laatste 3 opslaggames gaf hij maar 1 puntje weg en pakte hij 2 keer de opslag van de linkshandige Norrie af.

De Brit, geboren in Johannesburg (Zuid-Afrika) en opgegroeid in Nieuw-Zeeland, keek na 30 minuten tegen setverlies aan. En leverde al vroeg in set 2 zijn opslag weer in. Gelukkig voor hem kon hij meteen terugbreken. Norrie dicteerde de wet op het einde van de set: hij won op love zijn eigen service en pakte op love die van de Georgiër af.

In de 3e set maakte Norrie het koel af. Hij moest nog even bij de les zijn om een 0-40 weg te werken, maar 2 breaks volstonden voor de "grootste triomf uit mijn carrière". Basilasjvili maakte in de "decider" meer en meer onnodige fouten en weet zijn verlies aan "gezondheidsproblemen".



Norrie, die van 26 naar 16 zal oprukken in de ATP-ranking, doet zo wat Andy Murray, Tim Henman en Greg Rusedski niet konden: de finale in Indian Wells winnen. Hij is nu ook de eerste Brit van de wereldranking, want hij stak Daniel Evans voorbij.





Eén nadeel voor de Belgische tennisfan: Norrie was aangekondigd in Antwerpen deze week, maar zegde af, omdat hij zo ver raakte in de VS.