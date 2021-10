Op de European Open in Antwerpen staat om 16.30 u de finale op het programma. Daarin neemt eerste reekshoofd Jannik Sinner het op tegen tweede reekshoofd Diego Schwartzman. De Argentijn verloor al twee finales in Antwerpen. Is het dit keer wel prijs of gaat Sinner met de trofee naar huis? Kijk straks op deze pagina met livestream naar de wedstrijd.