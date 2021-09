Voormalige dubbelpartner houdt Elise Mertens uit kwartfinale op US Open

Tot en met de Australian Open van dit jaar vormden Mertens en Sabalenka een succesvolle tandem in het dubbelspel, maar de Wit-Russin wou zich volledig concentreren op het enkelspel en met succes. Ze klom op naar plaats 2 op de wereldranglijst.

In de eerste set hielden de twee vriendinnen elkaar in evenwicht. Sabalenka worstelde met haar tweede opslag, maar Mertens kon slechts 1 break forceren om een vroege achterstand ongedaan te maken.

Sabalenka speelde agressief en legde veel risico in haar spel en dat loonde bij 5-4 in set 1. Ze dwong Mertens in de fout en brak op love om de eerste set binnen te halen.

De Wit-Russin ging in de tweede set door op haar elan. Met haar krachtige slagen ging ze bij elk punt voluit voor de winner. Na de 1-1 kwam Mertens vooral op haar tweede opslag niet meer onder de druk uit.

Mertens vond geen antwoord op de kracht van Sabalenka en die toonde geen genade. Onze landgenote kon het eerste matchpunt nog op een knappe manier wegwerken, maar het tweede was wel raak: 6-4, 6-1.

Voor het eerst sinds 2018 haalt Mertens niet de kwartfinales in New York, maar dat belette haar niet om haar vriendin oprecht geluk te wensen en te omhelzen aan het net. Voor Sabalenka is het de eerste keer dat ze de laatste 8 haalt op de US Open.