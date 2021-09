Primeur voor Greet Minnen: ze staat in 3e ronde US Open

Minnen (WTA-104) verloor dan wel in de 3e kwalificatieronde, maar ze werd opgevist door een geblesseerde hoofdtabelspeelster. Onze landgenote beloonde zichzelf in de eerste ronde met een mooie zege tegen Nadia Podoroska (WTA-37), halvefinaliste op Roland Garros 2020.



Maar het Amerikaanse grandslamavontuur stopte daar niet. Nooit eerder bereikte onze landgenote de derde ronde van een grandslamtoernooi. In de Australian Open 2020 was ze al eens tweede ronde waard.



Tegen Samsonova speelde Minnen, die ook haar 2 vorige duels tegen haar had gewonnen, een solide en volwassen partij. Ze beperkte haar foutenlast (17 tegenover 31), de Russin sloeg liefst 8 dubbele fouten.



Maar de opslag van Minnen liep ook gewoon goed en ze kon op de beslissende momenten (breakballen/setballen) koel blijven. Ze opende met een break en dat volstond voor set 1.



In de 2e set was de eerste break voor de Russin, maar Minnen kon meteen rebreaken en sloeg in het 9e spel toe: 5-4. Even beefde haar arm, maar de laatste 2 punten speelde ze heel sereen. Met een goede opslag besliste ze de match.



In de volgende ronde wacht de Amerikaanse Lauren Davis (WTA-98) of de Canadese Bianca Andreescu (WTA-7), de winnares in New York van 2019.