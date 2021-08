Nummer 1 Barty domineert WTA Tour en zegeviert ook in Cincinnati

Barty liet er geen gras over groeien. Haar opslag draaide meer dan degelijk met 8 aces en 85 procent punten op haar eerste opslag. Voor het eerst dit jaar verloor Teichmann van een top 10-speelster. Haar vorige 4 duels tegen die klasse in 2021 had ze gewonnen.

In Cincinnati nog tegen Naomi Osaka (WTA-2) en Karolina Pliskova (WTA-4). Ook olympisch kampioene Belinda Bencic moest eraan geloven. Barty was evenwel een maat te groot vandaag. De Australische pakte 5 breaks, in 1 uur en 11 minuten zat de finale erop.

Barty voert de jaarranking aan qua gewonnen duels (40) en titels (5). Het was haar 13e WTA-titel tout court. Dit jaar was ze ook al de beste in de Yarra Valley Classic, Miami, Stuttgart en op Wimbledon. Teichmann blijft op 2 WTA-titels steken.