Medvedev maakt favorietenrol waar in Toronto, goed voor 4e Masters 1000-titel

Bij afwezigheid van Novak Djokovic en Rafael Nadal was de 25-jarige Medvedev vooraf de te kloppen man in Canada.

Hij rekende richting de finale af met enkele subtoppers, in de eindstrijd was de Amerikaan Opelka (23) niet opgewassen tegen de sterke Rus.

Zijn eindzege in Toronto is voor Medvedev, in 2020 winnaar van de ATP Finals, de 12e individuele titel. Hij bleef er zoals altijd ijzig kalm onder na de laatste balwisseling.