Gillé en Vliegen maken komaf met slechte reeks en stoten door in Toronto

Tegen Pütz en Venus werd er in 2 sets afgerekend met 7-5 en 7-6 (7/3). Het is de eerste overwinning voor het Belgische duo sinds begin juli op Wimbledon. Op de Olympische Spelen, in Hamburg en in Washington was de eerste ronde telkens het eindstation.

In de volgende ronde kijken Gillé en Vliegen de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en de Japanner Ben McLachlan of de Nederlander Wesley Koolhof en de Australiër Austin Krajicek in de ogen. Zij komen later vandaag nog in actie.