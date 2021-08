Geen eerste Masters 1000-finale voor Belgisch dubbelduo Vliegen/Gillé

Vliegen en Gillé hadden in de kwartfinales nog hoge ogen gegooid door het tweede reekshoofd Cabal/Farah uit te schakelen. Met Rajeev Ram en Joe Salisbury kregen ze het derde reekshoofd voor de kiezen in de halve finale. Op de afgelopen Australian Open haalden zij nog de finale.

Vliegen en Gillé hadden de kans om zo voor het eerst de finale van een Masters 1000-toernooi te bereiken. Eerder dit jaar verloren ze in Madrid de halve finale.

Dat lot was hen ook in Toronto beschoren. Vooral een sputterende eerste opslag zou de Belgen de das omdoen. Ze kregen heel wat breakpunten, maar Ram en Salisbury werkten die allemaal weg en zouden dus geen enkele keer hun opslag afgeven. Dat deden Vliegen en Gillé wel, in elke set één keer. Na 1 uur en 18 minuten was het voorbij.