Eerste ronde is het eindstation voor Alison Van Uytvanck op de US Open

Nochtans was Alison Van Uytvanck prima begonnen aan de wedstrijd. Met een vroege break pakte ze een 3-1-voorsprong, maar dan moest ze zelf een break toestaan. Toen Van Uytvanck even later opnieuw haar eigen opslag niet kon behouden, was de 1e set binnen voor Badosa.

Set 2 verliep gelijk opgaand tot 3-3, maar één break van Badosa werd Van Uytvanck fataal. De Spaanse won set 2 met 6-3 en mag zich opmaken voor een duel met de winnares van het duel tussen haar landgenote Nuria Parrizas Diaz en de Russin Varvara Gratsjeva.