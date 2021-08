Andy Murray, momenteel pas nummer 112 op de wereldranglijst, heeft zijn huid duur verkocht op de US Open. In de eerste ronde deed hij Stefanos Tsitsipas zweten. Hij dwong het derde reekshoofd tot 5 sets. Na de match was Murray misnoegd over het gedrag van zijn tegenstander. "Hij is een fantastische speler, maar mijn respect is hij kwijt."