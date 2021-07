Maryna Zanevska maakt indruk in Lausanne en staat in halve finales

Omwille van de hevige regenval moest Zanevska haar duel tegen thuisspeelster Vögele vandaag nog afwerken. Ze had nog heel wat werk voor de boeg en won het duel uiteindelijk in 2 sets met 7-5 en 6-3.

In de kwartfinale tegen Vikhlyantseva maakte Zanevska indruk met haar mentale weerbaarheid. Bij een 0-3 achterstand in de eerste set slaagde ze er alsnog in om 2 keer door de opslag van de Russin te gaan: 5-3.

Het werd in een onderhoudende eerste set uiteindelijk nog 5-5, maar opnieuw slaagde Zanevska er meteen in om een breakkans te verzilveren. Ze veroverde uiteindelijk de eerste set met 7-5.

De 2e set kon niet beter beginnen want Zanevska ging meteen weer door de opslag van het nummer 175 van de wereld. Doorheen de set bleven beide speelsters wel vlot door elkaars opslag gaan, bij 5-4 serveerde Zanevska de wedstrijd uiteindelijk uit.

In de halve finales neemt ze het op tegen het eerste reekshoofd Tamara Zidansek (WTA-50). Mocht ze erin slagen om te stunten tegen de Sloveense dan wacht in de finale een van de Françaises Caroline Garcia (WTA-76) of Clara Brunel (WTA-125).