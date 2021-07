Hurkacz schakelt schaduwfavoriet Medvedev uit en treft nu Federer

De regen gooide roet in het eten in het maandagprogramma, waardoor de partij tussen het 14e en 2e reekshoofd vandaag zijn ontknoping moest krijgen.

Medvedev ging slapen met een 2-1-voorsprong in sets en een 3-4-achterstand in set 4. Vandaag onder het gesloten dak op Centre Court kwam de Rus niet goed uit de startblokken.

Hij leverde meteen zijn service in en Hurkacz serveerde de set uit. De Pool forceerde ook vroeg in de vijfde set een break en deed dat bij 5-3 nog eens over. In totaal duurde de partij 3 uur en 2 minuten. Vandaag stonden de twee mannen nog geen 40 minuten op het gras.

Hurkacz ging er dit jaar in de 1e ronde uit in de Australian Open en Roland Garros, maar het gras lijkt hem wel te liggen. Hij raakte nog nooit verder dan de 3e ronde op een grandslam, maar dat was wel in 2019 op Wimbledon.

Voor Medvedev is dit een streep door de rekening, de Rus had immers het voorbereidingstoernooi op gras gewonnen in Mallorca en zich daarmee als te duchten kandidaat geout.

Hurkacz trakteert zich op een kwartfinale tegen Roger Federer. De 39-jarige Zwitser (ATP-8) jaagt op het heilige gras op een 9e triomf. Federer, die zelf vlot won van de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP-27), versloeg Hurkacz al eens in 2019 in Indian Wells.

Hurkacz brak dit seizoen door met titels in Delray Beach en vooral de Miami Open. Dat bracht zijn totaal op 3, na die van Winston Salem in 2019.