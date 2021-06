Voor Elise Mertens eindigt Roland Garros net als vorig jaar in de 3e ronde

Elise Mertens en Maria Sakkari kennen elkaar uit hun jeugd en die herinneringen hadden ze goed opgeslagen in hun koker. Het duo gaf elkaar geen duimbreed toe en zou er een slopende wedstrijd van bijna 3 uur van maken.

Onze landgenote dwong tijdens de aangename wedstrijd voldoende breakkansen af, maar liet te veel momentjes liggen. Zo opende ze set 1 en set 2 telkens met een break, maar Sakkari gaf zich nooit gewonnen.

In de eerste set resulteerde dat in 7-5 voor de Griekse, in het tweede bedrijf viel het dubbeltje de kant op van Mertens. De sterke service van Sakkari haperde zowaar in de tiebreak, Mertens schreeuwde het uit na de 6-7.

Maar het momentum ging meteen verloren bij Mertens, die haar service onmiddellijk aan Sakkari overhandigde.

De Griekse, die meer initiatief nam en net iets meer lef toonde, rook bloed en bewaarde de buffer.

Die werd na een tweede break nog comfortabeler en Mertens, die maar geen eerste services aan de lopende band kon produceren, wist hoe laat het was.

De ontgoocheling droop na 6-2 in de slotset van Mertens' gezicht, maar Sakkari heeft de overwinning zeker niet gestolen. Ze neemt het nu op tegen Sofia Kenin, vorig jaar verliezend finaliste in Parijs.