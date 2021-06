Op haar 29e bereikt Pavljoetsjenkova eindelijk halve finale grandslamtoernooi

Anastasia Pavljoetsjenkova draait al sinds 2005 mee in de subtop van het vrouwentennis. Ze bereikte op elk grandslamtoernooi al eens de kwartfinale, maar geraakte nog nooit verder. Bij haar 50e poging lukte dat wel.

Van een leien dakje liep dat niet. Jelena Rybakina sloeg in de openingsfase te veel winners en de winst in de tiebreak van de eerste set was ook mentaal een opdoffer.

Ook in de 2e set ging het lange tijd gelijk op, tot Pavljoetsjenkova in het 6e spelletje toch een break kon bemachtigen en later ook bestendigen.

In de slotset slaagde geen van beiden erin het commando te nemen. Een regen aan breaks bracht ons tot 8-9, toen Pavljoetsjenkova de beslissende break binnenhaalde en er na meer dan 2,5 uur een einde aan maakte.

Voor de 29-jarige Russin ligt zo plots de weg naar de finale open, want in de halve finale neemt ze het op tegen de Sloveense Zidansek, de nummer 85 van de wereld.