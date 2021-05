Novak Djokovic tankt vertrouwen voor Roland Garros met winst in eigen land

Molcan heeft een week om niet snel te vergeten achter de rug in Belgrado. Hij klopte er achtereenvolgens de Serviërs Hamad Medjedovic (ATP-672) en Pedja Krstin (ATP-285), de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP-107) en de Argentijn Federico Delbonis (ATP-52). Krstin kreeg zelfs een dubbele 6-0 om de oren.

Tegen Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, kwam er weinig verrassend een einde aan die straffe reeks. Voor eigen volk won Djokovic met 6-4 en 6-3, goed voor zijn derde zege in Belgrado.

Met de eindwinst in eigen land tankt Djokovic ook wat vertrouwen voor Roland Garros, dat morgen van start gaat in Parijs. De Serviër gaat er op zoek naar zijn tweede toernooizege. Voorlopig triomfeerde hij enkel in 2016 op het Parijse gravel.