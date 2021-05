Elise Mertens kan Storm Sanders snel tot bedaren brengen: "Was opgejaagd door probleem met pet"

"In het begin was ik een beetje opgejaagd door een probleem met mijn pet met het logo van de sponsor op de zijkant", vertelde Elise Mertens over haar aarzelende start.

"Ik had geen idee dat zoiets een probleem vormde. Ik vroeg of het mogelijk was om het logo met tape te verbergen, maar dat ging niet en ik moest de wedstrijd zonder pet beginnen voordat ik een andere kon opzetten."

"Ik had bovendien ook een probleem met de doppen op mijn flessen die blauw waren, maar rood moesten zijn. En plots verloor ik mijn concentratie."

"Na een tijdje zei ik echter tegen mezelf dat ik hier was om te tennissen en ik slaagde erin om me te herpakken. Ik kwam in mijn ritme dankzij mijn ervaring. En de tweede set was beter."