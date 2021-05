De schoenen van Serena Williams stelen de show in eerste avondsessie in Parijs

Serena Williams doet ook in Parijs een gooi naar een 24e grandslamtitel. Ze mocht van de organisatie van Roland Garros de hoofdrol spelen in de eerste avondsessie in de geschiedenis van het grandslamtoernooi, weliswaar zonder fans in de tribunes.

Williams was niet bij de les, want ze kwam 5-2 voor, maar gaf toch nog een tiebreak weg. Daarin moest ze twee setballen wegvegen, waarna de trein uiteindelijk toch vertrokken was.

Het schoeisel van de Amerikaanse, de nummer 8 van de wereld, ging met veel aandacht lopen. "Never stop fighting" en "Je ne m'arrêterai jamais" waren de boodschappen.

"Het is een geintje. Ik geef nooit op. Het is een Serena-ism", lachte de Amerikaanse.