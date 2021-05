2 handen vol: Rafael Nadal klopt Djokovic voor 10e eindzege in Rome

Als Rafael Nadal een gravelbaan betreedt, is het bijna alleen nog maar om records te breken of zijn eigen records nog wat scherper te stellen. Terwijl zijn tegenstander Djokovic in zijn kwart- en halve finales twee keer een driesetten moest spelen (waarvan 1,5 match op dezelfde dag) had Nadal niet veel moeite met Zverev en Opelka.

Tegen Djokovic werd het zoals verwacht hard tegen onzacht. Twee keer wist de Serviër Nadal te verslaan in de finale van Rome en ook nu was het een episch gevecht.

In de 2e set leek het licht bij Nadal even uit te gaan, toen hij 5 games op een rij én de set verloor. Hij herpakte zich, kon in een lang 5e spelletje zijn eigen opslag behouden om vervolgens op love de definitieve break te verzilveren.

Nadal is in ieder geval andermaal favoriet als straks Roland Garros van start gaat, waar hij op zoek gaat naar een 14e titel.