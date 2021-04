Rafael Nadal wint voor de 12e keer in Barcelona (na een finale van 3,5 uur)

Rafael Nadal had dit seizoen nog geen prijs gepakt. De kans dat het hem in Barcelona nog een keer zou lukken, was niet klein.

Tegen Stefanos Tsitsipas moest hij zich wel in het zweet werken. 3 uur en 38 minuten duurde de finale tegen de man die vorige week nog het toptoernooi van Monte Carlo had gewonnen.

In de tweede set redde Tsitsipas 2 matchpunten, waarna hij bij 4-5 in de derde set een matchbal kreeg op de service van Nadal. De Spanjaard redde die en ging nadien door de opslag van de Griek om zo de toernooizege over de streep te trekken.