Elise Mertens verspilt weinig zweet aan Spaanse kwalificatiespeelster

Mertens is het 1e reekshoofd in Istanbul, maar veel vertrouwen had ze nog niet op gravel. Twee weken geleden ging ze er in haar seizoensopener op de ondergrond in Charleston meteen uit tegen de Française Alize Cornet (WTA-59).

Maar het liep tegen Arruabarrena erg vlot. De Spaanse won haar eerste spelletje van de partij, maar gaf daarna twee keer haar opslag af aan Mertens. Die kloof gaf onze landgenote niet meer uit handen. In set twee ging het nog sneller en na anderhalf uur was de match gespeeld.

In de volgende ronde, de achtste finales, kijkt Mertens de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 86) in de ogen.