Elise Mertens klaart eerste klus eenvoudig op gravel van Madrid

Elise Mertens had haar goede vorm op gravel vorige week al opgegraven in Istanbul. Na haar snelle uitschakeling in Charleston stootte ze in Turkije door naar de finale, die ze verloor van de Roemeense Sorana Cirstea. De dubbeltitel verscheen wel op haar palmares.



Die portie vertrouwen ging mee in de reiskoffer naar Madrid, een maand voor Roland Garros een zeer belangrijk voorbereidingstoernooi. Tegen de Chinese Shuai Zhang had Mertens nog geen anderhalf uur nodig.



Mertens kwam wel snel een break op achterstand in de eerste set, maar zette dat snel recht. Hetzelfde scenario deed zich voor de in tweede set, maar opnieuw maakte Mertens het vlot af met 6-3.

In de volgende ronde wacht de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 78) of de Kazachse Elena Rybakina (WTA 22). Mertens staat voor de derde keer op het Madrileense gravel: in 2018 was de eerste ronde het eindstation, in 2019 de tweede ronde.