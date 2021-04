Cornet kegelt Mertens na 2 uur tennis vroegtijdig uit toernooi in Charleston

Mertens begon op het WTA-toernooi in de Verenigde Staten aan haar graveltournee. In de eerste ronde was ze als 7e reekshoofd vrij, maar in de tweede ronde werd ze door Cornet meteen stevig op de proef gesteld.

Mertens kwam snel een break achter, maar maakte die ook meteen ongedaan. Zo was de toon gezet want de speelsters gingen in een set van maar liefst 75 minuten voortdurend door elkaars opslag. Bij 5-4 had Mertens twee setpunten, maar kon ze het niet afmaken. Cornet kon dat bij haar eerste setpunt wel.

Ook in set twee werd er met breaks gegoocheld, maar Cornet bleek net iets stabieler en trok met 7-5 en 6-3 aan het langste eind. Mertens was de enige Belgische op de tabel van het Volvo Car Open.