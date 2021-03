Flipkens mag na een uur haar koffers al pakken in Sint-Petersburg

Enkele maanden geleden had Kirsten Flipkens in Cincinnati nog overtuigend gewonnen tegen Katerina Siniakova, maar deze keer was het bijna een hele match eenrichtingstennis.

Het begon nochtans goed voor Flipkens, die haar eerste spelletje vlot won en daarna Siniakova tot het uiterste dreef om haar eigen opslag vast te houden. Toen dat lukte was de Tsjechische gelanceerd.

Ze won maar liefst 9 spelletjes op een rij, wat haar op een 6-1, 3-0-voorsprong bracht. Flipkens spartelde nog even tegen, maar het was duidelijk dat ze haar dagje niet had. Bij 5-2 mocht ze voor de 5e keer haar eigen opslagspel inleveren, meteen het einde van de match.