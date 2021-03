David Goffin opent toernooi in Doha met winst in 2 sets tegen Krajinovic

Na een Australische tour met 2 nederlagen tankte Goffin 2 weken geleden vertrouwen met toernooiwinst in Montpellier. Vorige week ging hij er in de 2e ronde na 2 tiebreaks uit tegen Jérémy Chardy in Rotterdam.

Goffin kon die nederlaag plaatsen en stond er weer helemaal in zijn 1e opdracht in Doha. Hij kende zijn tegenstander, want hij had Krajinovic vorig jaar op de US Open in 3 sets geklopt, maar de 2 duels daarvoor in 2019 waren voor de Serviër.

Een ijzersterke opslag hielp Goffin goed vooruit vandaag. Hij sloeg 8 aces en moest geen enkele breakbal toestaan. Zelf benutte hij wel zijn breakkansen: eentje in het 7e spelletje van set 2 en eentje in het 5e spelletje in set 2.

Dat volstond om de match na 1 uur en 23 minuten uit te serveren bij zijn 3e matchbal. In de volgende ronde wacht de Amerikaan Taylor Harry Fritz (ATP-33).