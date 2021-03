David Goffin druipt af tegen ex-US Open-finalist Kei Nishikori

Kei Nishikori was de voorbije jaren een vaste waarde in de top 10 en soms zelfs top 5 van de wereld, maar door blessures is hij nu afgezakt naar plaats 41 op de ATP-ranking.

Geen leuke loting dus voor Goffin, het 5e reekshoofd in Dubai. Nishikori begon sterk aan de match, terwijl het voor Goffin nog wat zoeken was. Maar in de tweede set leek de kaars van de Japanner stilaan uit te doven.

Goffin bracht Nishikori keer op keer in de problemen bij zijn servicegames, maar had het zelf ook moeilijk om zijn eigen opslag te behouden. Zo kregen we een festival van breaks, dat leidde tot een tiebreak. Nishikori nam meteen een grote voorsprong, die Goffin niet meer kon goedmaken. Met een gezicht op onweer verliet Goffin het terrein.