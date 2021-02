Vliegen en Gillé vliegen naar 5e dubbeltitel in Singapore

Gillé (30) en Vliegen (27), respectievelijk 41e en 37e op de ATP-dubbelranking, gingen in elke set meteen door de 1e opslagbeurt van de tegenstand, als 4e reekshoofd geplaatst.

Ze konden het telkens makkelijk afmaken: op love gingen ze door de opslag op het einde van set 1 (6-2) en op love wonnen ze ook het laatste allerlaatste spelletje: 6-3.

Het is titel nummer 5 voor de 2 Belgen: in 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Bastad, in 2020 volgde Nur-Sultan. Ze verloren in 2019 de eindstrijd in Kitzbühel.

Op de Australian Open werden Gillé en Vliegen eerder deze maand uitgeschakeld in de 1e ronde. Hun beste resultaat op een grandslamtoernooi is een stek in de kwartfinales van de US Open vorig jaar.