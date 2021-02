Vliegen en Gillé stranden in 1e ronde na spannende supertiebreak

Gillé en Vliegen hebben zich de voorbije jaren een naam gemaakt in het mannendubbel. In september speelden ze de kwartfinales op de US Open, vorig jaar bij hun debuut in Melbourne haalden ze de 2e ronde.

Dat zat er ook dit jaar in. Ze wonnen de tiebreak (naar 7 punten) in de 1e set, hadden een dip in de 2e set (4-0 achter), maar staken in de beslissende 3e set een hand uit naar de zege in de supertiebreak (naar 10 punten).

Ze zetten daarin een 0-3-achterstand om in een 7-6-voorsprong, op 3 punten van matchwinst. Maar Köpfer en Sandgren slaagden erin om het tij nog te keren.