Van Uytvanck haalt set op en staat eerste keer in 2e ronde: "Eindelijk gelukt"

19 jaar is Burel en met een 3e ronde van Roland Garros in haar rugzak. Gekomen uit de kwalificaties speelde ze onbevangen tegen Van Uytvanck. Die dacht het moeilijkste al gedaan te hebben, toen ze meteen brak. Maar de rebreak van de Française op love was de voorbode voor een lastige match.

De 2 vrouwen maakten veel fouten in de 1e set, alleen maakte Burel dubbel zoveel winners als Van Uytvanck. In een ellenlang 7e spelletje gaf Van Uytvanck een 2e keer haar opslag prijs: de 1e set was in 40 minuten voor Burel.

En dat ondanks een dramatisch 1e opslagpercentage van net 40 procent én liefst 7 dubbele fouten. In de hele match sloeg ze er 13.

Allebei hadden ze het lastig om hun opslag te behouden: liefst 13 breaks vielen er te noteren. Van Uytvanck wist dat het knokken zou worden en ze krikte haar niveau set per set op. Zo draaide ze de rollen. In set 2 sloeg ze iets meer winners, in set 3 dubbel zoveel als Burel.

Naar het einde van elke set toe had de Belgische de bovenhand: in set 2 ging het van 3-3 naar 6-3 en in set 4 van 3-4 naar 6-4. Met een ace maakte ze het af. Opdracht volbracht, was Van Uytvanck duidelijk blij.

In de volgende ronde wacht de Kazakse Joelija Poetintseva (WTA-28), die de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-41) wipte.