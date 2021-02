Sander Gillé en Joran Vliegen zetten jacht op 5e dubbeltitel voort

Sander Gillé en Joran Vliegen vormen samen het eerste reekshoofd in Singapore en die status maken ze voorlopig ook waar. In de halve finales rekenden ze af met het derde reekshoofd: Bambridge en Inglot.

De wedstrijd duurde 1 uur en 17 minuten, beide sets eindigden op 6-4. Gillé en Vliegen jagen in Singapore op hun vijfde toernooizege in het dubbelspel.

Gillé (30) en Vliegen (27) wonnen in het verleden al vier ATP-dubbeltitels samen. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Bastad. Vorig jaar veroverde de Limburgse tandem in Nur-Sultan de eindzege.