Novak Djokovic vergeet zijn kwaaltjes en boekt 300e grandslamzege

Novak Djokovic had vrijdag krampachtig de 1/8e finales in Melbourne bereikt, maar tegen Milos Raonic leek de hinder aan zijn buikspieren min of meer verleden tijd.





De Canadees speelde een degelijke partij, maar moest uiteindelijk na 4 sets en net geen 3 uur het hoofd buigen voor de nummer 1 van de wereld.

"In een ander toernooi zou ik opgeven, maar dit is een grandslamtoernooi. Ik bijt dus door", alludeerde Djokovic toch nog eens op zijn fysieke beperkingen.



De 33-jarige Serviër bereikte na middernacht plaatselijke tijd overigens een mijlpaal. Hij boekte zijn 300e zege op een grandslamtoernooi en is nog maar de 2e speler die die kaap kan ronden. Roger Federer is zijn voorganger: hij zette zijn teller op 300 zeges in januari 2016.

De achtvoudige laureaat in Melbourne neemt het in de kwartfinales op tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP-7).