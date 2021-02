LIVE: Wervelende start voor Mertens, maar Muchova pakt wel set 1

Fase per fase

10:09 10 uur 09. Muchova klaart de klus! . Muchova klaart de klus!

10:04 10 uur 04. Break voor Muchova: Mertens op rand van afgrond. Muchova gaat bij 5-5 door de opslag van Mertens en mag zo dadelijk serveren voor de match. Heeft Mertens nog een ontsnappingstruc in petto voor ons? . Break voor Muchova: Mertens op rand van afgrond Muchova gaat bij 5-5 door de opslag van Mertens en mag zo dadelijk serveren voor de match. Heeft Mertens nog een ontsnappingstruc in petto voor ons?

09:57 09 uur 57. Kregen we in de eerste set een regen aan breaks, dan slagen de speelsters er nu al een tijdje in om hun opslag te houden. Ook Muchova laat zich niet verrassen en brengt de stand terug tot 5-5. . Kregen we in de eerste set een regen aan breaks, dan slagen de speelsters er nu al een tijdje in om hun opslag te houden. Ook Muchova laat zich niet verrassen en brengt de stand terug tot 5-5.

09:56 09 uur 56. Mertens blijft knokken: 5-4. Het lijkt wel alsof ze hier meeleest, want plots begint Elise Mertens zichzelf op te peppen met een kreetje na elk punt. Ze komt meteen weer wat beter in de flow. . Mertens blijft knokken: 5-4 Het lijkt wel alsof ze hier meeleest, want plots begint Elise Mertens zichzelf op te peppen met een kreetje na elk punt. Ze komt meteen weer wat beter in de flow.

09:52 09 uur 52. Toch weer gelijk. Het begon nog hoopvol met een eerste puntje voor Mertens, maar daarna was het al Muchova wat de klok sloeg in dit game. Muchova laat haar frustraties en vreugde iets vaker merken dan Mertens, die steeds stoïcijns blijft, in voor- en tegenspoed. . Toch weer gelijk Het begon nog hoopvol met een eerste puntje voor Mertens, maar daarna was het al Muchova wat de klok sloeg in dit game. Muchova laat haar frustraties en vreugde iets vaker merken dan Mertens, die steeds stoïcijns blijft, in voor- en tegenspoed.

09:48 09 uur 48. Mertens zet druk op de ketel: 4-3. Eindelijk nog eens een spelletje dat Mertens vlot kan binnenhalen. Ze legt de bal weer in het kamp van Muchova, die telkens een gepast antwoord moet verzinnen. . Mertens zet druk op de ketel: 4-3 Eindelijk nog eens een spelletje dat Mertens vlot kan binnenhalen. Ze legt de bal weer in het kamp van Muchova, die telkens een gepast antwoord moet verzinnen.

09:45 09 uur 45. Muchova maakt weer gelijk. Met heel wat minder moeite dan Mertens in het vorige game komt Muchova weer op gelijke hoogte. Je krijgt toch nog altijd de indruk dat de Tsjechische de beste papieren in handen heeft. Maar Mertens is een vechtjas. . Muchova maakt weer gelijk Met heel wat minder moeite dan Mertens in het vorige game komt Muchova weer op gelijke hoogte. Je krijgt toch nog altijd de indruk dat de Tsjechische de beste papieren in handen heeft. Maar Mertens is een vechtjas.

09:40 09 uur 40. Mertens 3-2 voor. Na een schier eindeloos spelletje mag Mertens toch de vuist ballen. Ze komt zo voor het eerst sinds lang weer eens op voorsprong: 3-2. De balans is wel nog altijd bijzonder fragiel. . Mertens 3-2 voor Na een schier eindeloos spelletje mag Mertens toch de vuist ballen. Ze komt zo voor het eerst sinds lang weer eens op voorsprong: 3-2. De balans is wel nog altijd bijzonder fragiel.

09:30 09 uur 30. Mertens vecht terug. Wie dacht dat Muchova hier zomaar met de zege ging weglopen, lijkt bedrogen uit te komen. De Tsjechische maakt wat meer foutjes en Mertens lijkt mentaal weer beter in de match te zitten. Krijgen we nog maar eens een ommekeer? . Mertens vecht terug Wie dacht dat Muchova hier zomaar met de zege ging weglopen, lijkt bedrogen uit te komen. De Tsjechische maakt wat meer foutjes en Mertens lijkt mentaal weer beter in de match te zitten. Krijgen we nog maar eens een ommekeer?

09:26 09 uur 26. Love game Mertens: 1-2. Dat geeft de burger moed: Mertens lijkt weer wat meer initiatief te tonen en Muchova maakt hier en der weer eens een foutje. Zo kan Mertens met een blank spelletje tot 1-2 terugkomen. . Love game Mertens: 1-2 Dat geeft de burger moed: Mertens lijkt weer wat meer initiatief te tonen en Muchova maakt hier en der weer eens een foutje. Zo kan Mertens met een blank spelletje tot 1-2 terugkomen.

09:24 09 uur 24. 2-0 voor Muchova. Mertens snuffelt even aan een rebreak, maar na 40-40 weet Muchova toch weer 2 punten in de wacht te slepen, onder meer met een goeie opslag. . 2-0 voor Muchova Mertens snuffelt even aan een rebreak, maar na 40-40 weet Muchova toch weer 2 punten in de wacht te slepen, onder meer met een goeie opslag.

09:19 09 uur 19. Meteen break voor Muchova. De twijfel is duidelijk in de kop geslagen bij Mertens, die te veilig speelt en daar ongenadig voor afgestraft wordt door Muchova. Het ziet er somber uit. . Meteen break voor Muchova De twijfel is duidelijk in de kop geslagen bij Mertens, die te veilig speelt en daar ongenadig voor afgestraft wordt door Muchova. Het ziet er somber uit.

09:13 09 uur 13. Set 1 voor Muchova. Mertens werkt nog 2 setpunten weg, maar het 3e slaat ze ernaast. Het is pas de eerste set die ze op deze Australian Open verliest. Nog geen vrouw overboord natuurlijk, maar het hoge spelpeil van Muchova en de hoge foutenlast van Mertens zijn wel verontrustend. Kan het nog keren? . Set 1 voor Muchova Mertens werkt nog 2 setpunten weg, maar het 3e slaat ze ernaast. Het is pas de eerste set die ze op deze Australian Open verliest. Nog geen vrouw overboord natuurlijk, maar het hoge spelpeil van Muchova en de hoge foutenlast van Mertens zijn wel verontrustend. Kan het nog keren?

09:09 09 uur 09. Het is momenteel hard tegen onzacht, waarbij Mertens wel vaak in de verdediging wordt gedwongen. Omdat ze daar ook vaak uitgeraakt, blijft het toch gelijk opgaan in de tiebreak: 3-3 bij de kantwissel. . Het is momenteel hard tegen onzacht, waarbij Mertens wel vaak in de verdediging wordt gedwongen. Omdat ze daar ook vaak uitgeraakt, blijft het toch gelijk opgaan in de tiebreak: 3-3 bij de kantwissel.

09:01 09 uur 01. We krijgen een tiebreak! Mertens kan eindelijk nog eens een spelletje winnen, al kreeg ze het niet cadeau van Muchova. Het is tennis op hoog niveau. . We krijgen een tiebreak! Mertens kan eindelijk nog eens een spelletje winnen, al kreeg ze het niet cadeau van Muchova. Het is tennis op hoog niveau.

08:55 08 uur 55. 4 op een rij. Muchova gaat van 5-2 achter naar 5-6 voor. Bij haar vorige servicegames kon Mertens serveren voor de set, nu moet ze serveren om in die set te blijven. Ze zal ook wel voelen dat de Tsjechische nog weinig fouten maakt en vaak de lijnen vindt. . 4 op een rij Muchova gaat van 5-2 achter naar 5-6 voor. Bij haar vorige servicegames kon Mertens serveren voor de set, nu moet ze serveren om in die set te blijven. Ze zal ook wel voelen dat de Tsjechische nog weinig fouten maakt en vaak de lijnen vindt.

08:54 08 uur 54. Muchova controleert nu de rally's tegen Mertens

08:50 08 uur 50. Muchova maakt gelijk. Mertens verliest 3 games op een rij en plots gaan alle alarmbellen af. De eerste set leek al zo goed als binnen, maar afgaande op het huidige spelpeil is Muchova plots de favoriete. . Muchova maakt gelijk Mertens verliest 3 games op een rij en plots gaan alle alarmbellen af. De eerste set leek al zo goed als binnen, maar afgaande op het huidige spelpeil is Muchova plots de favoriete.