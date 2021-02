Kirsten Flipkens knokt bij rentree tegen Venus Williams: "Logisch verlies"

Flipkens en Venus Williams zijn ondertussen al tennisveteranes: Flipkens is 35 jaar en nummer 90 van de wereld, de Amerikaanse is al 40 en 81e. Het was hun 5e onderlinge duel, het staat nu 3-2 voor Williams.

Flipkens was goed aan het jaar begonnen, maar na een omgeslagen enkel vorige maand in Abu Dhabi moest ze in een race tegen de klok fit geraken. Ze begon dan ook met de nodige twijfels aan de match.

Nadat ze enkele breakballen had weggewerkt, ging ze in het belangrijke 7e spelletje als eerste door de opslag van Williams. Ze kon die break evenwel niet bevestigen. Ze kwam 30-0 voor, maar Williams won toen 6 punten op een rij. Flipkens probeerde dan nog een tiebreak af te dwingen, maar toen moest ze haar 2e break toestaan.

Williams liep in de 2e set uit tot 4-1, maar onze landgenote gaf zich nog niet gewonnen. Ze werkte 3 breakballen weg (0-40), maar in het 8e spelletje lukte datzelfde niet meer. Bij de 2e matchbal was de definitieve break een feit. (lees reactie Flipkens onder foto)