Greet Minnen weert zich tegen halvefinaliste Roland Garros

Minnen wist op vooraf dat het een lastige opdracht zou worden. Podoroska maakte vorig jaar naam door uit het niets de halve finales van Roland Garros te bereiken.

De tennisster met Oekraïense roots, met haar 23 lentes even oud als Minnen, begon heel solide aan de partij. Minnen was zoekende, onder meer met een manke opslag en 3 dubbele fouten. Ze kon geen enkele breakkans afdwingen en Podoroska had genoeg aan 2 breakballen om 2 keer te breaken.

In de 2e set trok Minnen duidelijk haar niveau op, Podoroska liet dat van haar flink zakken. Nu maakte de Argentijnse de opslagfouten. Minnen pakte de eerste 2 opslagspelletjes van Podoroska af, eentje zelfs op love. Tussendoor kon ze haar eigen service wel niet behouden.

Het werd een heus breakfestival met liefst 7 breaks in set 2, waarbij finaal Podoroska aan het langste eind trok. Podoroska maakte er 3-3 van, Minnen slaagde er niet in om op haar eigen opslag naar 5-4 uit te lopen. Ook toen ze moest serveren om in de match te blijven, liep het mis.