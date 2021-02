Elise Mertens speelt om 8 uur haar 1/8e finale op de Australian Open

06:15

06 uur 15. Volg Elise Mertens vanochtend live. Goeiemorgen, over een kleine twee uur stapt Elise Mertens weer het terrein op in Melbourne. De Belgische nummer 1 speelt in de 1/8e finales tegen Karolina Muchova uit Tsjechië. U kunt de wedstrijd op het grandslamtoernooi hier live volgen. De wedstrijd begint om 8u onze tijd. .