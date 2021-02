Elise Mertens is op haar elan voortgegaan in haar 1e ronde van de Australian Open. De beste Belgische (WTA-16) had maar 52 minuten nodig om de Canadese tiener Leylah Fernandez opzij te zetten: 6-1, 6-3. In de volgende ronde wacht de Chinese Zhu Lin (WTA-94).