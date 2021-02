David Goffin staat op uit de doden en schrijft Montpellier op zijn naam

17:13 17 uur 13. Goffin wint ATP-Montpellier! David Goffin zet bij 2-5 de kroon op het werk. Hij komt opnieuw onder de druk van zijn tegenstander uit, wist een breakpunt uit en dwingt Bautista Agut op het beslissende moment in de fout. Goffin wint set 3 met 2-6 en heeft de titel te pakken! . Goffin wint ATP-Montpellier! David Goffin zet bij 2-5 de kroon op het werk. Hij komt opnieuw onder de druk van zijn tegenstander uit, wist een breakpunt uit en dwingt Bautista Agut op het beslissende moment in de fout. Goffin wint set 3 met 2-6 en heeft de titel te pakken!

17:08 17 uur 08. 2-5. Nieuwe servicebreak in deze 3e set en opnieuw is het Goffin die dat klaarspeelt. Met een aanval aan het net snoert onze landgenoot de Spanjaard de mond. Knap uitgespeeld: 2-5. Nog 1 spel en Goffin is de eindwinnaar. . 2-5 Nieuwe servicebreak in deze 3e set en opnieuw is het Goffin die dat klaarspeelt. Met een aanval aan het net snoert onze landgenoot de Spanjaard de mond. Knap uitgespeeld: 2-5. Nog 1 spel en Goffin is de eindwinnaar.

17:03 17 uur 03. 2-4. Goffin staat weer een stapje dichter bij zijn 5e ATP-titel. Hij is vaak baas in de rally's. Wanneer Bautista Agut de bal tijdens zo'n balwisseling in het net slaat, komt Goffin op 2-4. . 2-4 Goffin staat weer een stapje dichter bij zijn 5e ATP-titel. Hij is vaak baas in de rally's. Wanneer Bautista Agut de bal tijdens zo'n balwisseling in het net slaat, komt Goffin op 2-4.

16:58 16 uur 58. 2-3. Het gaat opnieuw snel. Bautista Agut heeft geen moeite op zijn eigen service en maakt er 2-3 van. . 2-3 Het gaat opnieuw snel. Bautista Agut heeft geen moeite op zijn eigen service en maakt er 2-3 van.

16:56 16 uur 56. 1-3. Bautista Agut denkt Goffin te verrassen met twee punten na elkaar. Maar Goffin zet de scheve situatie recht en trekt het spelletje binnen. . 1-3 Bautista Agut denkt Goffin te verrassen met twee punten na elkaar. Maar Goffin zet de scheve situatie recht en trekt het spelletje binnen.

16:51 16 uur 51. 1-2. Goffin laat mooie dingen zien, maar Bautista Agut laat zich niet zomaar om de tuin leiden. De Spanjaard verweert zich fel en maakt er 1-2 van. . 1-2 Goffin laat mooie dingen zien, maar Bautista Agut laat zich niet zomaar om de tuin leiden. De Spanjaard verweert zich fel en maakt er 1-2 van.

16:47 16 uur 47. 0-2. Goffin is nu echt onder stoom gekomen. Het duel is intens, het tweede spel is een strijd met wisselende kansen. Bautista Agut laat twee breakpunten liggen, Goffin maakt er na 2 keer deuce met een harde forehand langs de lijn 0-2 van. . 0-2 Goffin is nu echt onder stoom gekomen. Het duel is intens, het tweede spel is een strijd met wisselende kansen. Bautista Agut laat twee breakpunten liggen, Goffin maakt er na 2 keer deuce met een harde forehand langs de lijn 0-2 van.

16:42 16 uur 42. 0-1. Goffin is de bovenhand aan het nemen. In het eerste spel van set 3 verzamelt hij bij 15-40 twee breakpunten. Die verzilvert hij niet, maar even later is zijn derde breakkans wel raak. . 0-1 Goffin is de bovenhand aan het nemen. In het eerste spel van set 3 verzamelt hij bij 15-40 twee breakpunten. Die verzilvert hij niet, maar even later is zijn derde breakkans wel raak.

16:36 16 uur 36. Tweede set voor Goffin! Sterk werk van Goffin! Hij laat Bautista Agut geen kans en geen enkel punt scoren. Met zijn 11e ace intussen maakt hij een einde aan set 2. We spelen net geen anderhalfuur, de 3e set zal beslissen wie zich eindwinnaar mag noemen. . Tweede set voor Goffin! Sterk werk van Goffin! Hij laat Bautista Agut geen kans en geen enkel punt scoren. Met zijn 11e ace intussen maakt hij een einde aan set 2. We spelen net geen anderhalfuur, de 3e set zal beslissen wie zich eindwinnaar mag noemen.

16:33 16 uur 33. 4-5. Bautista Agut maakt er ook weer korte metten mee. Met zijn 7e ace snelt hij naar 4-5. Het is nu aan Goffin om op te slaan. Als hij dat goed doet, heeft onze landgenoot de 2e set te pakken. . 4-5 Bautista Agut maakt er ook weer korte metten mee. Met zijn 7e ace snelt hij naar 4-5. Het is nu aan Goffin om op te slaan. Als hij dat goed doet, heeft onze landgenoot de 2e set te pakken.

16:30 16 uur 30. 3-5. Goed opslagspelletje van Goffin. Bij 40-15 lokt hij Bautista Agut met een listig balletje naar het net, de Spanjaard krijgt de bal er niet meer over. . 3-5 Goed opslagspelletje van Goffin. Bij 40-15 lokt hij Bautista Agut met een listig balletje naar het net, de Spanjaard krijgt de bal er niet meer over.

16:25 16 uur 25. 3-4. Geen break van Goffin en dus komt Bautista Agut op 3-4. De finale is eigenlijk nog niet echt losgebroken. De rally's zijn aan de korte kant en vaak is het een ace of een fout van de tegenstander die het punt beslist. . 3-4 Geen break van Goffin en dus komt Bautista Agut op 3-4. De finale is eigenlijk nog niet echt losgebroken. De rally's zijn aan de korte kant en vaak is het een ace of een fout van de tegenstander die het punt beslist.

16:22 16 uur 22. 2-4. Het is een gelijkopgaande finale. Beide spelers zijn aan elkaar gewaagd. Met zijn 7e ace in deze partij maakt Goffin er 2-4 van. . 2-4 Het is een gelijkopgaande finale. Beide spelers zijn aan elkaar gewaagd. Met zijn 7e ace in deze partij maakt Goffin er 2-4 van.

16:19 16 uur 19. 2-3. Bautista Agut staat onder druk en vuurt net op dat moment zijn 5e ace van de middag af. Hij verkleint zijn tussenstand in set 2 tot 2-3. . 2-3 Bautista Agut staat onder druk en vuurt net op dat moment zijn 5e ace van de middag af. Hij verkleint zijn tussenstand in set 2 tot 2-3.

16:15 16 uur 15. 1-3. Goffin moet hard werken in het 4e spel van deze tweede set, maar zijn inzet loont. Bautista Agut slaat bij 40-30 een return buiten. . 1-3 Goffin moet hard werken in het 4e spel van deze tweede set, maar zijn inzet loont. Bautista Agut slaat bij 40-30 een return buiten.

16:08 16 uur 08. 1-2. Bautista Agut schudt nog eens een lovegame uit zijn mouw. . 1-2 Bautista Agut schudt nog eens een lovegame uit zijn mouw.